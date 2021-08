Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse FASCINANT WEEK-END – LA BALADE DES DEMOISELLES AVEC CARLOS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Catégories d’évènement: Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Le Cellier Des Demoiselles vous invite le vendredi 15 Octobre à découvrir les “Sentiers du vin” le temps d’une balade dans les vignes en compagnie de Carlos, guide conférencier, découvrez l’histoire du vignoble et de la cave coopérative. S’en suit une visite de la coopérative au cœur même de la production suivie d’une dégustation des différentes cuvées en AOC Corbières , Corbières-Boutenac et IGP Pays d’Oc sur 3 couleurs !

Une immersion totale dans le métier de vigneron à la fois ludique ouverte et conviviale.

– 9 H à 11 H : balade

– 11 H – 12H30 : Visite de la coopérative

– 12H30 : Dégustation rencontre vigneronne

Inscription obligatoire places limitées – gratuit pour les enfants. +33 4 68 44 02 73 http://www.cellierdesdemoiselles.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

