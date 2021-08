Luc-sur-Orbieu Luc-sur-Orbieu Aude, Luc-sur-Orbieu FASCINANT WEEK-END – ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu Luc-sur-Orbieu Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu, 14 octobre 2021, Luc-sur-Orbieu. FASCINANT WEEK-END – ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LUC 2021-10-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 17:00:00

Luc-sur-Orbieu Aude EUR 30 30 La Famille Fabre vous invite à participer à son Escape Game sur l’âge d’or du Midi Viticole pendant le Fascinant week-end.

Enfermés dans la cave, en famille ou entre amis, la fine équipe d’inspecteurs aura 60 minutes pour sortir… À condition de résoudre énigmes et autres casse-têtes. Le scénario ?

En plein âge d’or du midi viticole, des hommes d’affaires malhonnêtes s’enrichissent en inondant le marché de vin de fraude. Il faut d’urgence mettre la main sur la cuvée perdue, vinifiée selon les procédés ancestraux de la Famille Fabre.

Attention, il y aura une expérience de dégustation, vos papilles seront mises à l’épreuve ! Plusieurs horaires au choix. Réservez dès maintenant pour 3 à 10 personnes : https://www.famillefabre.com/reservations/

Départ toutes les 2 H de 10 H à 17 H. +33 4 68 27 10 80 https://www.famillefabre.com/reservations dernière mise à jour : 2021-07-27 par

