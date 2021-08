Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières FASCINANT WEEK-END – ESCAPADE VIGNOBLES ET TERROIR AVEC LE CDD ! Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

FASCINANT WEEK-END – ESCAPADE VIGNOBLES ET TERROIR AVEC LE CDD ! Lézignan-Corbières, 14 octobre 2021, Lézignan-Corbières. FASCINANT WEEK-END – ESCAPADE VIGNOBLES ET TERROIR AVEC LE CDD ! 2021-10-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-16

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières EUR 55 55 Embarquez dans l’expérience « Escapades Vignobles & Terroir» du CDD.

Laissez-vous guider par un sommelier au travers d’une demi-journée de visite à la découverte des caves, domaines et terroirs des Corbières & du Minervois. Une immersion ludique et conviviale au cœur des savoir-faire viticoles de notre territoire. Une prise en charge complète véhiculée par un 4×4, afin d’accéder à des panoramas dont vous vous souviendrez !

Curieux et gourmet, ces visites sont faites pour vous !

Réservation obligatoire au 04 68 27 11 55 avant le 11/10/2021

Départ 9 H depuis le CDD à Lézignan-Corbières +33 4 68 27 11 55 https://cddsud.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville 43.20376#2.78168