Saint-Polycarpe Aude 15 15 EUR Présentation des vignerons et de leur démarche (agriculture biologique, polyculture, rôle des animaux) et promenade en bordure de vigne avec explication la vigne en fonction de la saison.

Dégustation des différents vins du domaine (en fonction des disponibilités des cuvées blanc, rouge, rosé et blanquette de Limoux) accompagnée de petit mets faits maison avec des produits de saison et locaux (par exemple : terrine de sanglier chassé sur le domaine) et d’explications sur les méthodes d’élaboration des vins (levures indigènes, maîtrise des sulfites, prise de bulle…).

Sur réservation 72h à l’avance. gresvaillant@gmail.com +33 6 72 15 34 38 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Saint-Polycarpe