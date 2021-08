Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Aude, Saint-Polycarpe FASCINANT WEEK-END – DOMAINE DE BARONARQUES – VISITE PRIVILÈGE Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Catégories d’évènement: Aude

Saint-Polycarpe

FASCINANT WEEK-END – DOMAINE DE BARONARQUES – VISITE PRIVILÈGE Saint-Polycarpe, 14 octobre 2021, Saint-Polycarpe. FASCINANT WEEK-END – DOMAINE DE BARONARQUES – VISITE PRIVILÈGE 2021-10-14 13:00:00 – 2021-10-15 17:00:00

Saint-Polycarpe Aude Saint-Polycarpe 20 20 EUR Durant cette visite, vous pourrez découvrir notre magnifique vignoble en 4×4 à bord duquel nous aurons l’occasion de vous expliquer les méthodes de travail utilisées à la vigne. Ce tour sera suivi d’une visite privée et commentée de la propriété, du cuvier et de notre sublime chai à barriques. Pour finir, vous aurez l’opportunité de déguster nos 3 cuvées différentes au caveau de vente, avec notamment une dégustation comparée de deux millésimes de notre Grand Vin rouge. caveau@domainedebaronarques.com +33 4 68 31 96 60 dernière mise à jour : 2021-08-04 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Polycarpe Autres Lieu Saint-Polycarpe Adresse Ville Saint-Polycarpe lieuville 43.04603#2.27946