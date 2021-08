Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Aude, Saint-Polycarpe FASCINANT WEEK-END – DOMAINE DE BARONARQUES – VISITE DE L’EXPERT Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Catégories d’évènement: Aude

Saint-Polycarpe Aude 25 25 EUR Nous avons le plaisir de vous proposer une découverte de notre magnifique vignoble en 4×4 durant laquelle nous aurons l’occasion de vous expliquer l’encépagement unique et le terroir exceptionnel de notre vignoble ainsi que les pratiques d’excellence à la vigne. Vous profiterez également des plus beaux points de vue du Domaine. Ce tour sera suivi d’une visite privée et commentée de la propriété, du cuvier et du chai à barriques. Pour finir, vous aurez l’opportunité de déguster une verticale de 4 millésimes.

SUR RÉSERVATION. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

