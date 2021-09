FASCINANT WEEK-END / DESTINATION THAU EN MÉDITERRANÉE Sète, 14 octobre 2021, Sète.

FASCINANT WEEK-END / DESTINATION THAU EN MÉDITERRANÉE 2021-10-14 – 2021-10-17

Sète Hérault Sète

Thau en Méditerranée

12 expériences insolites au cœur d’un vignoble sur mer

DU 14 au 17 OCTOBRE

Thau en Méditerranée est un territoire d’eau, traversé par le fleuve Hérault et le Canal du Midi dont le débouché l’Etang de Thau, assure sa liaison avec le Canal du Rhône à Sète, et une façade littorale de 55 kms.

L’Etang de Thau, véritable petite mer intérieure de 7 500 hectares, (plus grand étang du Languedoc-Roussillon) est le berceau de la conchyliculture en Méditerranée, offre un singulier paysage quadrillé par les parcs à huîtres, petits jardins suspendus à fleur d’eau.

Thau en Méditerranée est un territoire de contraste entre terre et mer, entre plaines maritimes et garrigues, entre lagunes et plaines agricoles, Thau en Méditerranée offre un patrimoine vitivinicole varié riche de cépages phares comme le Piquepoul, le Muscat petits grains, le Terret Bourret, la Clairette ou le Marsellan.

La vigne est majoritairement implantée sur le bassin versant de l’Etang de Thau ou sur les bords de la Méditerranée. Ce positionnement de Vignobles sur Mer a naturellement influencé son ancrage œnotouristique autour de l’alliance des vins et des coquillages.

Profitez du Fascinant Week-end pour découvrir la destination au fil des saisons à travers les clichés d’Aurélia Blanc. La destination a confié à cette photographe la réalisation des Carnets de Thau en Méditerranée : 12 expériences insolites au cœur du vignoble. Une exposition photographique dans les domaines viticoles, les mas ostréicoles et autres établissements labellisés pour découvrir la destination et profiter des nombreuses animations artistiques et culturelles organisées. Ostréiculteurs, vignerons, restaurateurs, les professionnels se mobilisent le temps du Fascinant Week-end, pour accueillir l’exposition des Carnets de Thau, et faire déguster et découvrir leurs produits.

Des jeux et de nombreux lots à gagner tout au long du week-end

Tout au long du week-end les professionnels se mobilisent pour accueillir le public, faire découvrir et déguster leurs produits. C’est aussi l’occasion de découvrir 12 expériences insolites au cœur d’un vignoble sur mer : Une exposition photographique organisée en itinérance chez les vignerons et ostréiculteurs partenaires du label Vignobles & Découvertes.

https://www.fascinant-weekend.fr/

Thau en Méditerranée

12 expériences insolites au cœur d’un vignoble sur mer

DU 14 au 17 OCTOBRE

Thau en Méditerranée est un territoire d’eau, traversé par le fleuve Hérault et le Canal du Midi dont le débouché l’Etang de Thau, assure sa liaison avec le Canal du Rhône à Sète, et une façade littorale de 55 kms.

L’Etang de Thau, véritable petite mer intérieure de 7 500 hectares, (plus grand étang du Languedoc-Roussillon) est le berceau de la conchyliculture en Méditerranée, offre un singulier paysage quadrillé par les parcs à huîtres, petits jardins suspendus à fleur d’eau.

Thau en Méditerranée est un territoire de contraste entre terre et mer, entre plaines maritimes et garrigues, entre lagunes et plaines agricoles, Thau en Méditerranée offre un patrimoine vitivinicole varié riche de cépages phares comme le Piquepoul, le Muscat petits grains, le Terret Bourret, la Clairette ou le Marsellan.

La vigne est majoritairement implantée sur le bassin versant de l’Etang de Thau ou sur les bords de la Méditerranée. Ce positionnement de Vignobles sur Mer a naturellement influencé son ancrage œnotouristique autour de l’alliance des vins et des coquillages.

Profitez du Fascinant Week-end pour découvrir la destination au fil des saisons à travers les clichés d’Aurélia Blanc. La destination a confié à cette photographe la réalisation des Carnets de Thau en Méditerranée : 12 expériences insolites au cœur du vignoble. Une exposition photographique dans les domaines viticoles, les mas ostréicoles et autres établissements labellisés pour découvrir la destination et profiter des nombreuses animations artistiques et culturelles organisées. Ostréiculteurs, vignerons, restaurateurs, les professionnels se mobilisent le temps du Fascinant Week-end, pour accueillir l’exposition des Carnets de Thau, et faire déguster et découvrir leurs produits.

Des jeux et de nombreux lots à gagner tout au long du week-end

dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT SETE