FASCINANT WEEK-END – DÉCOUVREZ LE GOLFE ANTIQUE DE LA NARBONNAISE AVEC MARIE LISE !
Narbonne, 17 octobre 2021

Narbonne

FASCINANT WEEK-END – DÉCOUVREZ LE GOLFE ANTIQUE DE LA NARBONNAISE AVEC MARIE LISE ! Narbonne, 17 octobre 2021, Narbonne. FASCINANT WEEK-END – DÉCOUVREZ LE GOLFE ANTIQUE DE LA NARBONNAISE AVEC MARIE LISE ! 2021-10-17 10:00:00 – 2021-10-17

Narbonne Aude Narbonne 4 EUR Accompagné par Marie-Lise, guide conférencière, cette journée commencera à 10 H au musée de la romanité «Narbovia» avec la présentation de l’histoire du commerce du vin et des amphores. Puis vous poursuivrez votre journée le long du « golfe antique » pour découvrir les avant-ports romains. Une halte à Peyriac au Château Montfin vous sera proposée avec au programme visite des chais et une dégustation des différentes cuvées en AOC Corbières.

Pour finir, direction Port-la-Nouvelle pour une mise à l’honneur des installations portuaires modernes. *L’entrée du musée reste à la charge des participants.

**Les participant réalise le trajet de Narbovia jusqu’à Port la Nouvelle avec leur propre voiture.

***Prévoir un pique-nique.

Réservation obligatoire avant le 14 octobre.
marielisefournies@gmail.com
+33 6 84 30 90 69

