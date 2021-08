Ribaute Ribaute Aude, Ribaute FASCINANT WEEK-END – DÉCOUVREZ L’AOC CORBIÈRES EN VTT ET LES VINS DU CHÂTEAU LALIS Ribaute Ribaute Catégories d’évènement: Aude

Ribaute Aude Ribaute 40 40 EUR Partez à 10 H, depuis le Château Lalis à Ribaute en VTT électrique accompagné de votre moniteur Hugo de Languedoc VTT Évasion. Direction les chemins de garrigues et de vignes, pour un parcours de 1H30 agrémenté des explications d’Hugo sur l’histoire du vignoble et des vins de l’AOC Corbières.

A votre retour, dégustez les vins avec Philippe le vigneron autour d’un apéritif. +33 6 74 89 75 98 http://languedocvttevasion.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

