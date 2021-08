Gruissan Gruissan Aude, Gruissan FASCINANT WEEK-END – BALADE VIGNERONNE, DÉCOUVREZ GRUISSAN EN PAYS VIGNERON ! Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

2021-10-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17

Gruissan Aude Le temps d’une matinée, découvrez ou redécouvrez Gruissan en pays vigneron, abreuvez votre soif de curiosité et arpentez les chemins du terroir en toute convivialité.

Au programme de fin aout à fin octobre, des petites balades au travers des vignobles de la cave de Gruissan. Chaque balade, aux paysages incontournables de Gruissan, est commentée par Alban qui se fera une joie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la vigne. Grâce à lui vous percerez les secrets qui permettent au raisin de devenir vin ! En fin de balade, une belle rencontre avec le vigneron vous attend dans son caveau de dégustation. Ses cuvées iront à ravir pour agrémenter un petit-déjeuner copieux composé de produits régionaux.

Départ à 9 H les dimanches.

Durée : 3 H environ, prévoir chaussures de marche. +33 4 68 49 09 00 https://gruissan-mediterranee.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan

