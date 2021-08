Cascastel-des-Corbières Cascastel-des-Corbières Aude, Cascastel-des-Corbières FASCINANT WEEK-END – BALADE SUR LE SENTIER DU LÉZARD OCELÉ Cascastel-des-Corbières Cascastel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Cascastel-des-Corbières Aude Cascastel-des-Corbières Bienvenue à Cascastel des Corbières, dans l’arrière-pays Audois ! Au départ de la cave coopérative de Cascastel, vous découvrirez un paysage insoupçonné, un patrimoine rénové, transmis par les générations passées.. Une jolie balade de 2,6km en immersion au milieu des vignes, en suivant un sentier balisé avec des panneaux d’informations mettant en évidence les actions des vignerons de Cascastel pour la préservation de la biodiversité et notamment du dragon des garrigues, le lézard ocellé « Timon lepidus ».

D’un format court 1 heure et sans engagement physique il peut être parcouru par tous : l’occasion de réunir petits et grands enfants pour une sortie en plein air. Et pour finir en beauté, rien de tel qu’une dégustation des belles cuvées des Vignerons de Cascastel !

Caveau de dégustation ouvert de 9H30 à 12H30 et de 15H30 à 18H30. +33 4 68 45 91 74 https://www.vin-cascastel.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

