FASCINANT WEEK-END РBALADE HISTORIQUE ET LUDIQUE AU CHÂTEAU DE SÉRAME



Le château de Sérame et son superbe parc arboré, aujourd'hui domaine viticole recêle bien des secrets‚, entre Corbiêres et Minervois.

Propriété historique du Languedoc dont les origines remontent à l’époque gallo-romaine, le Château Sérame devient la propriété d’Antoine de Niquet, bras droit de Vauban puis de Paul Riquet durant la construction du Canal du Midi, la Famille d’Exea en fit l’acquisition en 1799.

Au programme de ce fascinant week-end, balade historique et dégustation, balade en VTT électrique dans le parc du château avec Hugo de Languedoc VTT Evasion (labellisé Vignobles & Découvertes) . Vendredi 14 octobre

16h : balade historique d’1h et dégustations de 6 de nos vins Samedi 15 octobre

10h30 : balade en VTT électrique d’1h + dégustation offerte (option mise en bouche)

14h: balade historique d’1h et dégustation Tarifs :

Balade historique + dégustation : 15€¨

Dégustation + mise en bouche : 15€¨

