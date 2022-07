FASCINANT WEEK-END – BALADE EN TROTTINETTE ET DÉGUSTATION AVEC TROTTUP !

13 octobre 2022



2022-10-13 – 2022-10-13 Jérome SERNY accompagnateur diplômé de trottinettes électriques vous propose plusieurs balades en famille ou entre amis durant le Fascinant week-end. Le Parc Naturel de la Narbonnaise sera notre terrain de jeu ! Diverses rencontres avec des producteurs locaux rythment la balade au travers des vignobles de la Clape et de Leucate. L’occasion de faire le plein de sensations tout en respirant un grand bol d’air pur !

Et pour finir : une dégustation des vins des Vignobles Cap Leucate

Départs à 9H30 et 11 H. Après-midi : 15 H et 16 H 30

Tarif : 40€

Enfants à partir de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

