FASCINANT WEEK-END – AVEC CATHERINE, DÉGUSTEZ L’HISTOIRE DES VINS ET DES CHÂTEAUX DE QUÉRIBUS ET DE PADERN Cucugnan, 17 octobre 2021, Cucugnan. FASCINANT WEEK-END – AVEC CATHERINE, DÉGUSTEZ L’HISTOIRE DES VINS ET DES CHÂTEAUX DE QUÉRIBUS ET DE PADERN 2021-10-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 17:00:00

Cucugnan Aude Cucugnan C’est parti pour une après-midi « Histoire et Vin » !

Au pied du château de Quéribus, site majeur du Pays Cathare, Catherine vous fera une présentation historique et géographique in situ. Puis regagnez vos véhicules et suivez-la jusqu’à Cucugnan au Domaine du Grand Arc. Ici La famille Schenck vous présentera son domaine, son histoire et surtout ses vins en AOC Corbières issus de l’agriculture biologique.

Puis tout à côté, une rencontre vigneronne avec Jean-Jacques Uzan pour découvrir sa production de vin « personnel » (non commercialisée).

En option, terminez votre après-midi avec une visite guidée du château de Padern.

De quoi vous régaler ! caticomba@wanadoo.fr +33 6 25 82 00 04 http://www.guidespayscathare.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

