Malviès Malviès Aude, Malviès FASCINANT WEEK-END – AU CHÂTEAU GUILHEM Malviès Malviès Catégories d’évènement: Aude

Malviès

FASCINANT WEEK-END – AU CHÂTEAU GUILHEM Malviès, 16 octobre 2021, Malviès. FASCINANT WEEK-END – AU CHÂTEAU GUILHEM 2021-10-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-17

Malviès Aude Malviès EUR 250 250 Vivez le Fascinant Week-end Grands Vins en Grand Carcassonne !

Cette offre “haut de gamme” inclut, le premier jour, la visite du château, de la cave, une dégustation des jus de cuve millésime 2021, puis un repas à la table du vigneron, aux chandelles et au coin du feu (accord mets et vins avec de vieux millésimes), la nuit au château.

Le dimanche matin, à 9 H, petit-déjeuner du vigneron, puis balade dans les vignes jusqu’à l’ancienne tour gallo-romaine.

Nombre de places limité à 16 personnes (uniquement adultes). Réservation obligatoire, animaux acceptés. asgourdou@chateauguilhem.com dernière mise à jour : 2021-08-12 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, Malviès Autres Lieu Malviès Adresse Ville Malviès lieuville 43.1174#2.18255