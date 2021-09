Magrie Magrie Aude, Magrie FASCINANT WEEK-END – ALAIN CAVAILLES Magrie Magrie Catégories d’évènement: Aude

Magrie

FASCINANT WEEK-END – ALAIN CAVAILLES Magrie, 14 octobre 2021, Magrie. FASCINANT WEEK-END – ALAIN CAVAILLES 2021-10-14 – 2021-10-14

Magrie Aude Magrie 140 EUR Alain vous propose de l’accompagner dans son vignoble de Magrie, de découvrir son savoir-faire et sa passion.

Les sujets d’échanges varient au fil des saisons : taille de la vigne, travail en vert, vendanges ou encore travail du sol. Pour les passionnés de vins vivants, de vins authentiques, Alain propose une expérience immersive : une journée à la cave à déguster, assembler, vinifier ! Là aussi en fonction des périodes de l’année, l’expérience évolue : vinification durant les vendanges, élevage des vins, assemblages et dégustations. Dans son domaine du Moulin d’Alon, il partagera avec vous sa philosophie originale sur ce que doit être un vin au naturel.

Ces deux modules d’expériences peuvent être associés, avec par exemple une demi-journée dans la vigne et l’autre demi-journée en cave.

Dans les deux cas, il est bien sûr prévu un repas pris en commun où vous pourrez vous régaler des produits issus de l’agriculture biologique locale.

Possibilité de loger en gîte sur le domaine.

Réservation 1 semaine en avance. +33 6 86 86 20 06 https://alaincavailles.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Magrie Autres Lieu Magrie Adresse Ville Magrie lieuville 43.02417#2.19785