FASCINANT WEEK-END – ACCORD METS ET VINS AU CHÂTEAU LA BASTIDE ! 2021-10-15 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-15 23:00:00 23:00:00

Escales Aude Escales EUR 55 55 Depuis 2015 Nan-Ping Gao dirige le Château La Bastide à Escales. Sa touche féminine et multiculturelle se retrouve dans les vins au féminin en IGP Aude Hauterive & Pays d’ Oc et en AOC Corbières. Nan-Ping et son équipe maitrise l’art de recevoir en partageant leur passion pour le vin.

Pour ce Fascinant week-end, Nan-Ping vous propose une soirée en accords mets & vins hors du commun sous le thème : « casser les codes » ! Un accord entre 8 plats de la cuisine sichuannaise de Nan-Ping (cuisinière professionnelle durant 15 ans) et 8 vins du Château la Bastide.

La soirée débutera par la visite des chais en toute convivialité et partage. Puis lors du repas, Emma Kerschaw fondatrice de «La Maison du Rire» animera la soirée avec une initiation à la dégustation.

Le but ? Élaborer vos propres commentaires et notes de dégustations sur 8 vins en accord avec 8 les plats proposés. contact@chateaulabastide.com https://chateau-la-bastide.business.site/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

