.Tout public. payant Dès 39€ Rendez-vous le vendredi 7 juillet sur le court central de Roland-Garros pour un événement inédit. L’humoriste Fary viendra présenter son spectacle « Aime-moi si tu peux », une première pour un artiste ! Réservez vite vos places ! L’humour fait son entrée sur terre battue ! Après le Dôme de Paris, le théâtre de la Renaissance, et l’Olympia, c’est désormais le court central de Roland Garros que s’offre Fary. Celui qui a démarré sa carrière au sein du Jamel Comedy Club en 2012 se lance un défi de taille dans cette arène où près de 15 000 personnes sont attendues pour cette date unique. Le vendredi 7 juillet, quelques semaines après la finale du tournoi de tennis, le court Philippe Chatrier va se voir doté d’une scène à 360° pour cette représentation exceptionnelle d’« Aime-moi si tu peux ». Dans une scénographie repensée pour l’occasion, le comédien partagera son spectacle basé sur la notion d’intimité, et dans lequel il se livre comme jamais… Roland Garros – Court central Philippe de Chatrier 2 avenue Gordon Bennett 75016 Paris Contact : https://www.fnacspectacles.com/artist/fary/fary-aime-moi-si-tu-peux-stade-roland-garros-3363278/

