Du poney,au pays d’halloween ! Semaine du 24 au 28 Octobre 22 24 – 28 octobre farwest

sejour de 5 à 12 jours à partir de 340 €

centre de vacances enfants , séjour de 5 à 12 jours , découverte tous les jours du poney, tir à l’arc ( fleches non perforantes ) jeu extérieur, nature, et déguisement halloween

farwest le pavillon 41170 sargé sur braye Sargé-sur-Braye 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire route et rue

0254729907 http://www.colo-farwest.com centre de vacances pour enfants de 6 à 12 ans

Petit groupe de 25 enfants, agés de 6 à 12 ans, encadrés par 3 animateurs(trices) et un directeur(trice) pour découvrir tous les jours, le poney et double poney, le tir à l’arc ( fleche soft-junior, non perforantes) la nature dans un parc clos de murs, les jeux, et la vie en collectivité. Séjour idéal pour les premiers départ en colo (liaison téléphonique entre enfants et familles) Toutes les activités se font sur place ( cavalerie et infrastructures poney sur place, parc de 20 hectares, aire de tir à l’arc, etc )



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T10:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00

automne 2022 Vacances Farwest