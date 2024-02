Farsight! Les Disquaires Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

« Le printemps arrive ! Vous serez les fleurs, et Farsight! votre soleil »

Farisght!, c’est la rencontre, ou plutôt l’explosion de cinq univers : ceux de cinq musiciens parisiens qui depuis plus d’un an écument les salles de concert franciliennes pour vous faire découvrir leur univers à la croisée du funk, de la pop et du jazz fusion, le tout sous la forme d’un rock efficace. De leur collaboration naît un son puissant fusionnant riffs ravageurs, voix envoûtantes et rythmes déchaînés. Préparez-vous à recevoir une force brute qui va propulser cette soirée dans une expérience électrisante.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Farsight!