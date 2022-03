FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques Casa Consolat, 18 mars 2022, Marseille.

FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques

Casa Consolat, le vendredi 18 mars à 19:00

CONCERT de FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques FreakFolkDiscoPunk from Mars. & Chansonnettes soniques Festif et désinvolte, avec ses chansonnettes soniques en Français, Napolitain, Anglais ou Allemand, FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques et son universel folk punk dance floor seront là en chair et en os pour vous retapisser les oreilles et vous faire tricoter des genoux. A fond et toujours au second degré…un nightclubbing alternatif qui déboite, qui mixe les langues, les genres et les styles. Blandine! Blandine! : Roumanian violin, chant, mini clavier Hugo Palomba : chant, accoustic guitare, machines il Maestro Stefano Fillipi : electric guitare, mandoline, banjo, lyric vocal, saturations Des chansons sur SOUNDCLOUD ci dessous : [https://soundcloud.com/user…/farouche-trailer-velvet/sets](https://soundcloud.com/user…/farouche-trailer-velvet/sets) [https://www.facebook.com/Farouche-ZOé-the-Electric-Boys](https://www.facebook.com/Farouche-ZOé-the-Electric-Boys) Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée à partir de 5€ Restauration sur place dès 19h30 JAUGE A 50 PERSONNES !

A partir de 5€

♫♫♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T23:00:00