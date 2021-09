Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Faro Faro – Massidi Adiatou Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le mardi 21 septembre à 20:30

**Un ring de boxe comme une scène, 9 danseurs virtuoses haletants, des tenues hautes en couleur pour impressionner l’adversaire… Le gong retentit et la compétition peut commencer.** Les rounds s’enchaînent à coup de breakdance, arts martiaux, coupé-décalé et danses traditionnelles africaines. Dans la moiteur d’Abidjan, le public s’enflamme pour ces jeunes talents !

de 8 à 23€

Danse urbaine & Danse traditionnelle Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T20:30:00 2021-09-21T21:30:00

