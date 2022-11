Far’N’Night + Dzaritmik + 3Francs6Sous + Odyssound Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: 13006

Comme Shrek dans Shrek 2, Spiderman dans Spiderman 2, Harry Potter dans Harry Potter 2 ou en encore le karatéka dans Karate Kid 2, ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. La Far’N’Night revient pour marquer la fin de sa saga. Au programme du boom boom, du pouet pouet et encore plus de boom boom.



Accompagnée par les fanfares Dzaritmik, 3Francs6Sous et Odyssound, venez écouter ce concert qui s'annonce épique. Rendez-vous au Molotov le 26 novembre avec Far'N'Night + Dzaritmik + 3Francs6Sous + Odyssound.

