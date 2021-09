Farmer Train Swirl + TIDE Caen, 15 septembre 2021, Caen.

Caen Calvados

Une double soirée placée sous le signe de l’expérimentation : un solo hybride et inventif, nourri de toutes les influences de la house et un duo d’improvisateurs venus du nord croisant musique et danse.

Fascinant est le geste de Cassiel Gaube, qui démonte la house pas à pas pour en traquer les influences. Funk, jazz, salsa, claquettes… Le jeune chorégraphe belge décrypte ce style à travers Farmer Train Swirl – Etude, exhumant les emprunts, isolant les pas et les figures au fil d’une exploration gestuelle qui le mène d’une danse à l’autre. Mais surtout, au terme de cette « étude », le danseur crée un objet chorégraphique en soi, drôle et singulier, engageant à son tour un double processus d’appropriation et de transformation tel qu’il se pratique au cœur de la house. Hybride, riche et complexe, Farmer Train Swirl – Etude hésite entre la recherche et le jeu de cache-cache.

Vivifiant, subtile et drôle, TIDE ouvre un dialogue expérimental entre la chorégraphe islandaise Bára Sigfúsdóttir et le musicien et compositeur norvégien Eivind Lønning. Rompus à l’improvisation depuis des années à travers leurs démarches personnelles, ces deux performeurs partagent la scène pour la première fois. Gravitant l’un autour de l’autre, ils créent ensemble un espace où danse et musique convergent vers une seule et même expérience. Dans un mouvement comparable au ressac de la marée (tide en anglais), gestes et sons s’attirent et se repoussent, chacun s’aventurant sur le terrain et dans la langue de l’autre, dans une connexion et une influence mutuelle constante. Un échange libre et vibrant.

REPORT – initialement programmé en février et mai 2021

© Luc Depréitere

