2022-10-01 14:50:00 – 2022-10-02 16:00:00

Farmall: Spectacle de clôture de la saison estivale de la Citadelle Samedi 1er et dimanche 2 octobre 14h00 – 15h10

Durée : Environ 1h10

Lieu : Parc Saint-Etienne

Public concerné : tout public

Tarifs : Gratuit

Annulation si météo défavorable/ pas de solution de repli Pour clôturer cette saison estivale et démarrer le Festival du Bitume et des Plumes, la Citadelle de Besançon organise deux représentations de théâtre le samedi 1er et le dimanche 2 octobre à 14h dans son Parc Saint Etienne.

Pour l’occasion, la compagnie Couleur de Chap’, voisine jurassienne du Cirque Plume, viendra jouer son spectacle Farmall qui se veut à la fois humoristique et cultivant. contact@citadelle.besancon.fr Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

