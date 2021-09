Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Farm Fatale Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Farm Fatale Aubervilliers, 29 septembre 2021, Aubervilliers. Farm Fatale 2021-09-29 19:30:00 – 2021-09-30 21:00:00 Théâtre de La Commune 2 rue Edouard Poisson

Aubervilliers Seine-Saint-Denis Aubervilliers Seine-Saint-Denis EUR Imaginez une ferme sans terres à cultiver, sans animaux, sans fermiers, où même les bruissements de la nature se font rares. +33 1 48 33 16 16 https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/21-22-farm-fatale/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Aubervilliers Adresse Théâtre de La Commune 2 rue Edouard Poisson Ville Aubervilliers lieuville 48.9108#2.38349