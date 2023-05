Sud Tourisme VTT Pro Tour – Grandes Fougères Parc des Grandes Fougères, 4 juin 2023, Farino.

La première étape du Sud Tourisme VTT Pro Tour a lieu dimanche 4 juin au Parc des Grandes Fougères..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Parc des Grandes Fougères

Farino 98881 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



The first stage of the Sud Tourisme VTT Pro Tour takes place on Sunday June 4th at the Parc des Grandes Fougères.

La primera etapa del Sud Tourisme VTT Pro Tour se celebra el domingo 4 de junio en el Parc des Grandes Fougères.

Die erste Etappe der Sud Tourisme VTT Pro Tour findet am Sonntag, den 4. Juni, im Parc des Grandes Fougères statt.

