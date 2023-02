Farines et céréales : quelles alternatives au gluten ? La Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Farines et céréales : quelles alternatives au gluten ? La Ferme de Paris, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 14h30 à 16h00

. gratuit

La Ferme de Paris vous propose une dégustation de différentes farines pour cette période où les crêpes sont en vue. Les crêpes à la farine de blé sont délicieuses …mais nous vous proposons d’en découvrir avec d’autres farines, issues d’autres graines. Ces dernières, représentent une alternative au gluten, et leur consommation contribue à diversifier la provenance des farines, comme alternative aux monocultures néfastes pour le maintien de la qualité des sols agricoles. De plus, elles ont un apport important en protéines d’origine végétale bénéfiques pour notre santé et celle de la planète. Samedi 4 février de 14h30 à 16h en fonction de la disponibilités des produits. En libre et en continu. La Ferme de Paris 1 route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

Ferme de Paris Farines, céréales et alternatives au gluten

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1 route du Pesage Ville Paris lieuville La Ferme de Paris Paris Departement Paris

La Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Farines et céréales : quelles alternatives au gluten ? La Ferme de Paris 2023-02-04 was last modified: by Farines et céréales : quelles alternatives au gluten ? La Ferme de Paris La Ferme de Paris 4 février 2023 La Ferme de Paris Paris Paris

Paris Paris