FARINELLI – GÉRARD CORBIAU Sablé-sur-Sarthe, 27 août 2021-27 août 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe 72300

À Naples, sur une place engorgée de badauds hilares et bruyants, une joute oppose le jeune Carlo Broschi à une trompette virtuose. Avec une extraordinaire facilité, le jeune castrat déjoue tous les pièges et impose sa voix parfaite et pure à une foule déjà conquise qui scande son nom : Farinelli ! Le long-métrage de Gérard Corbiau raconte la véritable histoire du grand castrat, devenu une légende de son temps, qui arrêta brusquement sa brillante carrière pour suivre le roi d’Espagne. Invisible au cinéma depuis 1994, il sera projeté dans sa version numérique, proposée en 2018.

Cinéma

