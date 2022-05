Farid est sage, 7 juillet 2022, .

Farid est sage

2022-07-07 – 2022-07-07

Écrit en période de confinement, et surtout sans filtres, Farid vous entraîne dans ses névroses, ses peurs et ses états d’âme. Amateurs/trices d’humour (très) noir, ce spectacle est plus que fait pour vous …

Farid Amziane est un habitué de La Luna Negra depuis ses débuts. De « Farid se met à table » au triptyque des « Confidences », vous l’avez vu grandir jusqu’à maturité, puis se découvrir avec « Farid est Heureux »… Mais est-il vraiment devenu Sage ?!

Déconseillé aux moins de 18 ans

+33 5 59 25 78 05

©Farid

dernière mise à jour : 2022-03-16 par