Rando (tous en) rose Fargues-sur-Ourbise, 15 octobre 2023, Fargues-sur-Ourbise.

Fargues-sur-Ourbise,Lot-et-Garonne

Venez et participez aux randonnées, marche ou VTT. Dons reversés à ACTION CANCER 47.

*Marche 11 km *VTT 30 km

Repas le midi à la salle des fêtes : saucisses/frites – entrée/plat/dessert. Apportez vos couverts. Sur réservation.

Départ devant la salle des fêtes.

Café d’accueil offert..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Rando (tous en) rose

Come and take part in the hikes, walks or mountain bike rides. Donations to ACTION CANCER 47.

*Walk 11 km *Mountain bike 30 km

Lunch at the village hall: sausages/fries – starter/main course/dessert. Bring your own cutlery. Reservations required.

Departure from the village hall.

Welcome coffee provided.

Senderismo rosa

Ven y participa en las caminatas o paseos en bicicleta de montaña. Donaciones a ACTION CANCER 47.

*Caminata 11 km *Bicicleta de montaña 30 km

Comida en la sala del pueblo: salchichas/patatas fritas – entrante/plato principal/postre. Traiga sus propios cubiertos. Reserva obligatoria.

Salida de la sala de fiestas.

Café de bienvenida.

Wandern (alle in) Pink

Kommen Sie und nehmen Sie an Wanderungen, Spaziergängen oder Mountainbiketouren teil. Spenden gehen an ACTION CANCER 47.

*Wanderung 11 km *Mountainbike 30 km

Mittagessen im Festsaal: Würstchen/Pommes frites – Vorspeise/Hauptspeise/Dessert. Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit. Nur mit vorheriger Reservierung.

Abfahrt vor dem Festsaal.

Begrüßungskaffee angeboten.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne