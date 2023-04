Karaoké Tapas à Fargues sur Ourbise Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Catégories d’Évènement: Fargues-sur-Ourbise

Lot-et-Garonne

Karaoké Tapas à Fargues sur Ourbise Salle des fêtes, 7 mai 2023, Fargues-sur-Ourbise. Karaoké Tapas organisé par Mélorythme

Animé par Thierry Chabrier

Buvette sur place, assiette tapas 10€

Réservation conseillée fortement.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Salle des fêtes

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Karaoke Tapas organized by Mélorythme

Animated by Thierry Chabrier

Refreshment bar on the spot, tapas plate 10?

Reservation strongly advised Karaoke Tapas organizado por Mélorythme

Presentado por Thierry Chabrier

Refrescos in situ, plato de tapas 10?

Se recomienda reservar Tapas-Karaoke, organisiert von Mélorythme

Moderiert von Thierry Chabrier

Getränke vor Ort, Tapas-Teller 10?

Reservierung wird dringend empfohlen Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

