Fête de l’asperge et des produits du terroir Le bourg, 16 avril 2023, Fargues-sur-Ourbise.

9h : ouverture de la fête. Vente des produits régionaux.

12h : bénédiction de l’asperge par l’abbé Cousin

12h – 14h : restauration – parcours gastronomique – velouté et omelette d’asperges – frites

16h : championnat de bottelage d’asperges

18h : dégustation de l’omelette géante d’asperges

Animation : CFM radio avec Gérard DUPONT – la banda « les Amuse-Gueules » de Grignols – randonnée à poney pour les enfants – tombola avec de nombreux lots

Organisé en partenariat avec la mairie de FARGUES-SUR-OURBISE..

Le bourg Place de la salle des fêtes

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Asparagus and local products festival.

9 am: opening of the festival. Sale of regional products.

12pm : blessing of the asparagus by the abbot Cousin

12pm – 2pm : catering – gastronomic course – asparagus velouté and omelette – French fries

4pm : asparagus bundling championship

18h : tasting of the giant asparagus omelette

Animation : CFM radio with Gérard DUPONT – the banda « les Amuse-Gueules » from Grignols – pony ride for children – tombola with many prizes

Organized in partnership with the town hall of FARGUES-SUR-OURBISE.

Fiesta del espárrago y de los productos locales.

9h: apertura de la fiesta. Venta de productos regionales.

12h: bendición de los espárragos por el Abad Primo

12.00 h – 14.00 h: catering – curso gastronómico – velouté de espárragos y tortilla – patatas fritas

16:00 h: campeonato de atado de espárragos

18:00 h: degustación de la tortilla gigante de espárragos

Animación: CFM radio con Gérard DUPONT – la banda « les Amuse-Gueules » de Grignols – paseo en poni para los niños – tómbola con numerosos premios

Organizado en colaboración con el ayuntamiento de FARGUES-SUR-OURBISE.

Fest des Spargels und der regionalen Produkte.

9 Uhr: Eröffnung des Festes. Verkauf von regionalen Produkten.

12 Uhr: Segnung des Spargels durch Abbé Cousin

12h – 14h: Verpflegung – gastronomischer Parcours – Spargelvelouté und -omelett – Pommes frites

16 Uhr: Meisterschaft im Spargelbündeln

18 Uhr: Verkostung des riesigen Spargelomeletts

Unterhaltung: CFM-Radio mit Gérard DUPONT – die Banda « les Amuse-Gueules » aus Grignols – Ponyreiten für Kinder – Tombola mit zahlreichen Preisen

Organisiert in Partnerschaft mit dem Rathaus von FARGUES-SUR-OURBISE.

