Fête de la Coque Hall des Sports, 29 avril 2023, Fargues.

Venez fêter la coque à Fargues.

A partir de 14h30, visite du moulin de Fargues. Exposition de peintures et d’artisanat.

Initiation aux danses traditionnelles, lors d’un bal gascon, animé par Papar’Oc..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Hall des Sports

Fargues 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the hull in Fargues.

From 2:30 pm, visit of the mill of Fargues. Exhibition of paintings and crafts.

Initiation to traditional dances, during a Gascon ball, animated by Papar?Oc.

Venga a celebrar el casco en Fargues.

A partir de las 14.30 h, visita del molino de Fargues. Exposición de pintura y artesanía.

Iniciación a las danzas tradicionales, durante un baile gascón, animado por Papar?Oc.

Feiern Sie mit uns den Rumpf in Fargues.

Ab 14:30 Uhr: Besichtigung der Mühle von Fargues. Ausstellung von Gemälden und Kunsthandwerk.

Einführung in traditionelle Tänze bei einem Gascogne-Ball, der von Papar?Oc moderiert wird.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Chalosse Tursan