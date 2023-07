Balade naturaliste et artistique Fargues, 26 juillet 2023, Fargues.

Fargues,Gironde

Mercredi 26 juillet, Estelle vous initiera à l’identification des papillons des différents milieux traversés (prairie, zone humide, forêt, etc) à Fargues. Elle vous présentera également quelques espèces de plantes caractéristiques des zones humides. Vous pourrez également prendre le temps de créer en pleine nature une œuvre éphémère sous les branches d’un chêne ayant traversé les siècles. Balade de 6km.

Le rendez-vous de la balade est à 9h15, la fin à 12h30.

Le lieu de rendez-vous est envoyé par mail quelques jours avant la balade.

Inscription par mail ou téléphone..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:30:00. EUR.

Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday July 26, Estelle will introduce you to the identification of butterflies in the different environments we visit (meadows, wetlands, forests, etc.) in Fargues. She will also introduce you to some of the plant species characteristic of wetlands. You can also take the time to create an ephemeral work of art under the branches of an oak tree that has stood the test of time. 6km walk.

Meeting point for the walk is at 9.15 am, ending at 12.30 pm.

The meeting point will be sent by e-mail a few days before the walk.

Registration by e-mail or telephone.

El miércoles 26 de julio, Estelle le iniciará en la identificación de las mariposas en los diferentes ambientes que visitamos (prados, humedales, bosques, etc.) en Fargues. También le presentará algunas especies vegetales características de las zonas húmedas. También podrá tomarse su tiempo para crear una obra de arte efímera bajo las ramas de un roble que ha resistido el paso del tiempo. Recorrido de 6 km.

El paseo comienza a las 9.15 h y termina a las 12.30 h.

El punto de encuentro se comunicará por correo electrónico unos días antes de la marcha.

Inscripción por correo electrónico o teléfono.

Am Mittwoch, den 26. Juli, führt Sie Estelle in Fargues in die Bestimmung der Schmetterlinge der verschiedenen Lebensräume ein, die Sie durchqueren (Wiesen, Feuchtgebiete, Wälder usw.). Sie wird Ihnen auch einige Pflanzenarten vorstellen, die für Feuchtgebiete charakteristisch sind. Sie können sich auch die Zeit nehmen, um unter den Ästen einer Eiche, die die Jahrhunderte überdauert hat, ein vergängliches Kunstwerk in freier Natur zu schaffen. Spaziergang von 6 km.

Der Treffpunkt für den Spaziergang ist um 9:15 Uhr, das Ende um 12:30 Uhr.

Der Treffpunkt wird einige Tage vor dem Spaziergang per E-Mail verschickt.

Anmeldung per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Sauternes Graves Landes Girondines