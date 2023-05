Château Haut-Claverie en fête (2ème édition) Château Haut-Claverie Fargues Catégories d’Évènement: Fargues

Gironde Château Haut-Claverie en fête (2ème édition) Château Haut-Claverie, 10 juin 2023 10:30, Fargues. Journées champêtre au coeur du vignoble de Sauternes avec les propriétaires.

Convivialité et simplicité ! 10 et 11 juin 1 LES 10 et 11 JUIN 2023 de 10h30 à 19h30 Cette année encore, nous vous invitons pour les fêtes du Château Haut-Claverie organisées par toute la famille Sendrey ! Un week-end sous le signe de la détente dans une ambiance guinguette où vous pourrez vous restaurer, déguster nos produits et surtout…… passer un agréable moment dans un cadre festif et champêtre. AU PROGRAMME: Visite dégustation Restauration sur place: Planches de charcuterie et fromage (pour 2) 10€

Légumes croquants 1€50

Dessert 1€

Café 1€ Consommation au verre & Cocktails maison Animations gratuites toute la journée Randonnée dans les vignes, pétanque, fléchettes, belote, tarot, pêche aux canards, Molkky, Chamboule-tout… AFIN DE FACILITER L’ORGANISATION PENSEZ A RÉSERVER VOS REPAS ET VOTRE RANDONNÉE vignoblesendrey@free.fr 06 38 57 65 03 Château Haut-Claverie 3 impasse thibaut, fargues Fargues 33210 Gironde Détails Heure : 10:30 Catégories d’Évènement: Fargues, Gironde Autres Lieu Château Haut-Claverie Adresse 3 impasse thibaut, fargues Ville Fargues Departement Gironde Lieu Ville Château Haut-Claverie Fargues

Château Haut-Claverie Fargues Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fargues/

Château Haut-Claverie en fête (2ème édition) Château Haut-Claverie 2023-06-10 was last modified: by Château Haut-Claverie en fête (2ème édition) Château Haut-Claverie Château Haut-Claverie 10 juin 2023 10:30 Château Haut-Claverie Fargues

Fargues Gironde