En marge de son exposition « Dröm/Land/Skap », Karin Crona propose un atelier coloriage. Le samedi 21 octobre à 15h, sur inscription.

Voici un atelier où la créativité et

l’épanouissement personnel se rejoignent ! Découvrez et mettez en couleurs les

dessins ludiques de Karin Crona, qui défient de manière unique les stéréotypes

de genre. Dans cet environnement ouvert et bienveillant, chacun est encouragé à

s’exprimer et à contribuer à des dialogues enrichissants sur la signification

des couleurs. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec un précieux souvenir

: un talisman personnel capturant l’essence de votre propre

« superwoman » !

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Karin Crona