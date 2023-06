Découvrez les coulisses d’un site industriel spécialisé dans le sciage et la transformation du bois Fargesbois Égletons Égletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Découvrez les coulisses d'un site industriel spécialisé dans le sciage et la transformation du bois

Samedi 16 septembre, 09h00

Gratuit. Entrée libre. Visite guidée sur inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Farges, fabricant corrézien de solutions en bois pour la construction, l'aménagement extérieur, l'énergie et membre du groupe Vendéen Piveteau Bois, ouvrira ses portes au public !

L’occasion pour cette entreprise dynamique du secteur d’accueillir riverains, officiels, curieux mais également futurs collaborateurs et famille des près de 250 collaborateurs du site. C’est également l’occasion de présenter les évolutions et les projets de cette industrie en pleine expansion.

Rejoignez nous dans une ambiance familliale et conviviale pour découvrir les coulisses d'une production locale qui participe à l'essort de notre région.

Fargesbois
Zone artisanale du bois, 19300 Égletons

Fargesbois, scierie créée en 1958, a connu un bond industriel depuis 2006. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, son personnel vous accueille pour visiter ses ateliers, vous expliquer les étapes nécessaires à la réalisation de produits en bois transformés.

