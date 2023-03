FARG’À FOND, 24 juin 2023, Farges-lès-Mâcon Farges-lès-Mâcon. FARG’À FOND 24, Grande rue Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire

2023-06-24 – 2023-06-24 Farges-lès-Mâcon

Saône-et-Loire Farges-lès-Mâcon EUR Les Amis de Farges vous donnent rendez-vous le 24 Juin 2023 pour la deuxième édition de la Farg’à Fond. Une descente de caisses à savon, dans une ambiance festive et décontractée. Des pilotes de tous âges, passionnés de bricolage, se lancent à bord de véhicules construits à partir de matériaux de récupération. La descente se déroule sur une pente vertigineuse de 1000 mètres, avec des obstacles et des virages serrés. Venez encourager les participants, qui rivalisent d’originalité dans la conception de leur engin. La créativité est de mise, que ce soit pour la forme, les couleurs, ou même les noms donnés aux véhicules.

Fiers de leur création, fruit de longues heures de travail et de réflexion, ils savourent chaque moment du parcours, en quête d’adrénaline, mais avant tout de l’aventure humaine que représente la descente de caisses à savon. Trois buvettes seront à votre disposition tout au long du parcours, que ce soit pour étancher votre soif, grignoter quelque chose, ou simplement pour vous reposer.

Vous pourrez y retrouver des boissons fraîches, des en-cas salés ou sucrés, et même des plats chauds. Les bénévoles seront ravis de vous accueillir et de vous servir avec le sourire. Les festivités se poursuivent en soirée avec les traditionnels Feux de la Saint-Jean. Les Amis de Farges vous attendent pour un moment de détente avec repas, concert et feux d’artifices.

C’est l’occasion de se réunir entre amis ou en famille, pour célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale. Amis pilotes, sortez votre caisse à outils, Amis spectateurs, sortez vos agendas, on se donne rendez-vous le 24 juin à Farges.

Ne manquez pas cette occasion unique de passer une journée inoubliable, dans une ambiance chaleureuse et festive. Venez nombreux ! caisseasavonfarges@gmail.com https://www.fargafond.fr/ Farges-lès-Mâcon

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Farges-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Farges-lès-Mâcon Adresse 24, Grande rue Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire Ville Farges-lès-Mâcon Farges-lès-Mâcon Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Farges-lès-Mâcon

FARG’À FOND 2023-06-24 was last modified: by FARG’À FOND Farges-lès-Mâcon 24 juin 2023 24 Farges-lès-Mâcon Grande rue Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Farges-lès-Mâcon Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire