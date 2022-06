Farem tot petar

2022-06-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-11 22:00:00 22:00:00 20h – Participation libre Farem Tot Petar en occitan : nous ferons tout péter !

Musique de Creuse et du Limousin

Jean-Jacques LE CREURER : accordéon diatonique, violon / Louise LE CREURER : violon, chant / Vincent BRUSEL : mandoline, chant 20h – Participation libre dernière mise à jour : 2022-05-13 par

