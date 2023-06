Pique-nique champêtre – La Ferme de Fardissou Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle, 14 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Par table de deux personnes, pour un moment en duo, parsemé aux quatre coins de la ferme dans des espaces intimistes et tranquilles, nous vous préparons une table champêtre et un panier pique-nique pour passer un moment hors du temps, en plein air tout en savourant la quiétude de la campagne et des produits locaux sélectionnés pour vous Pour le panier pique-nique, en collaboration des producteurs locaux, nous vous proposons un menu made in paysan froid.

Le menu comprendra : entrée de saison, charcuterie du moment, truite fumée, viande froide, fromage, pain, et boisson au choix. Le dessert sera réalisé par Patricia, votre hôte agricultrice avec les fruits de la ferme.

Sur place, en supplément : smoothie, nectar de framboise, infusion, café, vin bio, bières de la ferme. (à partir de 18 ans).

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Fardissou

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tables of two, for a moment with your partner, scattered around the farm in quiet, intimate spaces, we’ll prepare a country-style table and picnic basket for you to spend a timeless moment in the open air, savoring the tranquility of the countryside and the local produce we’ve selected for you. For the picnic basket, in collaboration with local producers, we’ll offer you a menu made in paysan froid.

The menu will include a seasonal starter, charcuterie of the moment, smoked trout, cold meat, cheese, bread and your choice of beverage. Dessert will be prepared by Patricia, your farmer host, using fruit from the farm.

On-site extras: smoothie, raspberry nectar, herbal tea, coffee, organic wine, farmhouse beers. (from 18 years old)

Para dos personas en una mesa, repartida por la granja en espacios tranquilos e íntimos, le prepararemos una mesa de estilo campestre y una cesta de picnic para que pase un momento eterno al aire libre, saboreando la tranquilidad del campo y los productos locales que hemos seleccionado para usted. Para la cesta de picnic, trabajaremos con productores locales para ofrecerle un menú elaborado al momento.

El menú incluirá un entrante de temporada, charcutería del momento, trucha ahumada, embutido, queso, pan y bebida a elegir. El postre será elaborado por Patricia, su anfitriona granjera, con fruta de la granja.

En el local, además: smoothie, néctar de frambuesa, té de hierbas, café, vino ecológico, cervezas de granja. (mayores de 18 años)

Pro Tisch für zwei Personen, für einen Moment zu zweit, verstreut in den vier Ecken des Bauernhofs in intimen und ruhigen Räumen, bereiten wir Ihnen einen ländlichen Tisch und einen Picknickkorb vor, um einen zeitlosen Moment im Freien zu verbringen und dabei die Ruhe des Landes und die für Sie ausgewählten lokalen Produkte zu genießen. Für den Picknickkorb schlagen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten ein Menü made in cold paysan vor.

Das Menü wird Folgendes umfassen: Vorspeise der Saison, aktuelle Wurstwaren, geräucherte Forelle, kaltes Fleisch, Käse, Brot und ein Getränk nach Wahl. Das Dessert wird von Patricia, Ihrer Gastgeberin und Landwirtin, mit den Früchten des Bauernhofs zubereitet.

Vor Ort, gegen Aufpreis: Smoothie, Himbeernektar, Kräutertee, Kaffee, Bio-Wein, Bier vom Bauernhof. (ab 18 Jahren)

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne