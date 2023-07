Créer votre beaume à la Ferme de Fardissou Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle, 13 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Patricia vous propose de fabriquer un baume. Présentation de la

phythothérapie, de la macération solaire. A partir d’une macération solarisée vous fabriquerez votre baume au choix avec lequel vous repartirez..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:30:00. EUR.

Fardissou

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Patricia invites you to make a balm. Introduction to

phythotherapy and solar maceration. Using solarized maceration, you’ll make your own balm, which you’ll take home with you.

Patricia te invita a elaborar un bálsamo. Introducción a la

fitoterapia y maceración solar. Mediante una maceración solarizada, elaborarás tu propio bálsamo, con el que te irás.

Patricia schlägt Ihnen vor, einen Balsam herzustellen. Vorstellung der

phytotherapie und der Sonnenmazeration. Ausgehend von einer Sonnenmazeration werden Sie einen Balsam Ihrer Wahl herstellen, mit dem Sie nach Hause gehen werden.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne