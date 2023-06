La chasse au trésor à la ferme – La Ferme de Fardissou Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle, 12 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Suivez le parcours fléché et muni du livret et d’un stylo, répondez aux énigmes pour

ouvrir le coffre. Il suffira juste d’observer, d’écouter, de goûter pour trouver les bonnes réponses et repartir avec le trésor..

2023-07-12 18:00:00

Fardissou

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Follow the signposted route and, equipped with booklet and pen, answer the riddles to open the safe

open the chest. All you have to do is observe, listen and taste to find the right answers and leave with the treasure.

Sigue la ruta señalizada y, armado con el cuadernillo y un bolígrafo, responde a los acertijos para

abrir el cofre. Todo lo que tienes que hacer es observar, escuchar y saborear para encontrar las respuestas correctas y volver a casa con el tesoro.

Folgen Sie dem ausgeschilderten Weg und beantworten Sie mit dem Heft und einem Stift die Rätsel, um die Truhe zu öffnen

die Truhe zu öffnen. Sie brauchen nur zu beobachten, zuzuhören und zu probieren, um die richtigen Antworten zu finden und den Schatz mit nach Hause zu nehmen.

