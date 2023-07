Cet été, les mardis, Visite “Découvrez les plantes médicinales”La Ferme de Fardissou à Saint-Genest-Sur-Roselle Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle, 11 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Le mardi, la visite, découvrez les plantes médicinales à La Ferme de Fardissou. A La Ferme de Fardissou, Patricia vous propose une première approche des plantes médicinales. Au cours de la visite de son jardin, vous pourrez sentir, toucher, goûter les plantes et connaître leurs principaux usages populaires.

Après la visite, vous êtes invités à déguster une boisson à base de plante concoctée pour vous, selon la saison..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 11:30:00. EUR.

Fardissou

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Tuesdays, discover medicinal plants at La Ferme de Fardissou. At La Ferme de Fardissou, Patricia introduces you to medicinal plants. During a tour of her garden, you’ll be able to smell, touch and taste the plants and learn about their main popular uses.

After the tour, you’re invited to taste a plant-based drink concocted for you, according to the season.

Descubra las plantas medicinales en La Ferme de Fardissou. En La Ferme de Fardissou, Patricia le invita a echar un primer vistazo a las plantas medicinales. Durante un recorrido por su jardín, podrá oler, tocar y saborear las plantas y conocer sus principales usos populares.

Tras la visita, le invitarán a degustar una bebida vegetal preparada para usted, según la estación del año.

Am Dienstag, dem Besuch, entdecken Sie die Heilpflanzen auf La Ferme de Fardissou. Auf La Ferme de Fardissou bietet Ihnen Patricia einen ersten Einblick in die Welt der Heilpflanzen. Bei einem Rundgang durch ihren Garten können Sie die Pflanzen riechen, berühren und schmecken und lernen ihre wichtigsten volkstümlichen Verwendungszwecke kennen.

Nach der Führung sind Sie eingeladen, ein Getränk auf Pflanzenbasis zu probieren, das je nach Jahreszeit für Sie zusammengestellt wurde.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne