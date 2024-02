FarciTrail Sainte-Fortunade, dimanche 24 mars 2024.

FarciTrail Sainte-Fortunade Corrèze

FARCITRAIL 2024 Ouverture des Inscriptions ! L’association FARCITRAIL vous invite à participer à une expérience unique à Sainte-Fortunade le 24 mars 2024. ➡ Rejoignez-nous pour une journée de trail et de randonnée au cœur de la Corrèze, alliant sport, nature et découverte de notre riche patrimoine gastronomique et culturel.

Au programme FARCITRAIL Chronométré 16km, D+500m. Inscription 12€ (+1€ com KLIKEGO). Départ à 10h.

FARCITRAIL Non Chronométré 10km, D+300m. Inscription 7€ (+1€ com KLIKEGO). Départ à 10h30.

Rando FARCITRAIL 16km. Inscription 6€ (+1€ com KLIKEGO). Départs libres à partir de 9h00.

Rando FARCITRAIL 10km. Inscription 6€ (+1€ com KLIKEGO). Départs libres à partir de 9h00.

Restauration Savourez nos fameuses Farcidures sur place ou à emporter, et ne manquez pas notre option Kebab

(Farcidures 13€ sur place/12€ à emporter, Kebab 7€) .

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24

L’Orangerie

Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

