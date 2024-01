Farces théâtrales et comédie policière absurde Paray-le-Monial, dimanche 18 février 2024.

Un spectacle composé de 3 farces moyenâgeuse « Le pâté et la tarte » où les coquins se retrouvent punis, « Le dit des perdrix » où la femme est faite pour tromper qui veut l’entendre, « Le diable et la servante » où le diable est piégé par plus malin que lui.

En seconde partie de spectacle « Cold up » une comédie policière absurde de Romain Bonnet.

Ce spectacle est au profit de l’association « Les quatre saisons » une association dont le but est d’accompagner au quotidien les personnes atteintes de cancer ou maladies chroniques. EUR.

Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles de Gaulle.

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ducroux.gerard@orange.fr

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 17:30:00



