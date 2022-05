Farces du Moyen-Âge par La Compagnie du (silence) Lalande-en-Son Lalande-en-Son Catégories d’évènement: Lalande-en-Son

Lalande-en-Son Oise Lalande-en-Son À l’occasion du 8è printemps du théâtre, La Compagnie du (silence) présente Farces du Moyen-Âge :

samedi 07 mai à Lalande-en-Son, 21h

vendredi 20 mai à Flavacourt, 21h

Entrée libre

Lalande-en-Son

