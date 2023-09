Farben – Compagnie Espace Blanc / THR Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Du mercredi 17 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

samedi

de 18h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

dimanche

de 17h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

Venus du théâtre gestuel, Cécile Givernet et Vincent Munsch ont fondé leur compagnie en 2016. Ils mettent en scène des spectacles qui peuvent recourir à la marionnette, aux ombres ou au théâtre de papier où le son a toujours un rôle essentiel. Si leur première création, Médée la Petite, reprenait une tragédie antique, le tandem cultive une attirance pour les auteurs contemporains. La compagnie a ainsi monté des textes de Luc Tartar, de Stéphane Bientz et un album de Laurent Rivelaygue. Depuis 2021, Espace Blanc dirige le Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne.

SPECTACLE

Allemagne, 1915. Clara, jeune chimiste

qui voudrait mettre la science au service de l’humanité ne peut exercer

son métier, entravée par la tradition bourgeoise.

Son époux,

chercheur dans le même domaine voit, lui, sa carrière s’envoler en

mettant au point des gaz de combat pour l’armée. Entre eux deux, le

gouffre se creuse, jusqu’à l’inéluctable.

Farben (« couleurs » en allemand) se déroule dans un univers

en nuances de gris à l’image d’une société étouffante sur laquelle

plane l’ombre de la guerre. Comme un kaléidoscope, le récit imbrique des

souvenirs de Clara et des hallucinations qui frôlent le fantastique,

pour s’accélérer dans une course de plus en plus folle. Il est servi par

quatre comédiens aux gestes précis, animant des marionnettes finement

sculptées, et par un travail fouillé sur le son. Cécile Givernet et

Vincent Munsch font monter la puissance contenue dans ce texte de

l’auteur suisse Mathieu Bertholet. Une pièce qui éclaire le destin

tragique de Clara Immerhwar, première docteure en physico-chimie

outre-Rhin, mariée au prix Nobel Fritz Haber.

Un spectacle aux

contrastes intenses propres à l’esthétique expressionniste, qui donne à

réfléchir sur la place des femmes dans les sciences, autant que sur la

responsabilité sociale des chercheurs.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/farben

Loïc Le Gall