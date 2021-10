FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 Reims, 27 janvier 2022, Reims.

FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 Reims

2022-01-27 – 2022-02-06

Reims Marne

Un dialogue transdisciplinaire

Pour son édition 2022, FARaway – Festival des Arts à Reims continue sur sa lancée en invitant pendant dix jours, des artistes internationaux, toujours aussi agitateurs et agitatrices. Engagé à leurs côtés et miroir de leurs questionnements à travers la création contemporaine, le festival n’a de cesse de questionner la relation entre l’art et la réalité, la création et les mouvements du monde actuel.

FARaway – Festival des Arts à Reims persiste dans sa volonté de rendre tous les spectacles accessibles avec des parcours créés pour cheminer d’une scène à l’autre et un second, dédié au jeune public, nommé little FARaway.

Découvrez le programme complet le jeudi 25 novembre 2021 !

billetterie@manege-reims.eu +33 3 26 47 30 40 https://www.farawayfestival.eu/

Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par