FARANDOLES D'HISTOIRE ET ATELIER FAMILLE AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS Beaufort-en-Anjou, 10 février 2022

2022-02-10

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou 6 EUR Farandoles d’histoire et atelier au musée pour les 3-6 ans

L’équipe du musée s’est associée à celle de la bibliothèque de Beaufort pour imaginer une animation au cœur des collections « Nature » de Joseph-Denais autour du livre, suivi d’un atelier végétal.

